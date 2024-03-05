هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن تناول الأسماك يمكن أن يكون له علاقة بتخفيف أعراض الاكتئاب عند النساء. لأن الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين تحتوي على نسب عالية من الأحماض الدهنية أوميغا-3، والتي تعتبر مهمة لصحة الدماغ والوظائف العصبية، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

علاقة تناول الأسماك وخفض أعراض الاكتئاب عند النساء

الأحماض الدهنية أوميغا-3 تلعب دورًا في الحفاظ على توازن الكيمياء الدماغية وتقليل الالتهابات، وقد وجدت بعض الدراسات أن النساء اللواتي يعانين من نقص في الأحماض الدهنية أوميغا-3 قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب لذا، تعزز تناول الأسماك المحتوية على أحماض دهنية أوميغا-3 قد يساعد في تحقيق توازن أفضل للكيمياء الدماغية وتقليل أعراض الاكتئاب.

ومع ذلك، يجب ملاحظة أن هذه النتائج لا تعدو أن تكون دليلًا مؤكدًا بشكل قاطع على علاقة السبب والنتيجة بين تناول الأسماك وتخفيف أعراض الاكتئاب. لا ينبغي الاعتماد على تناول الأسماك بمفرده كعلاج للاكتئاب، بل ينبغي الحصول على رعاية طبية والتشاور مع الطبيب المعالج لتقييم الحالة وتحديد أفضل خطة علاجية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أساليب أخرى للتعامل مع الاكتئاب تضمن نمط حياة صحي وتوازن غذائي مناسب، بما في ذلك تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحصول على قدر كافي من النوم، والتعامل مع التوتر والضغوط النفسية، والبحث عن الدعم الاجتماعي والعاطفي.

من الجيد أن تتحدثي مع أخصائي صحة نفسية أو أخصائي تغذية للحصول على نصائح وإرشادات ملائمة لحالتك الخاصة.