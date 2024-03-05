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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اعرف أهمية نوعيات ومواعيد طعامك وعلاقته ببناء عضلاتك

عضلات
عضلات

قال الدكتور وسام الدين عويني أخصائي العلاج الطبيعي، ان نوعية الطعام ومواعيد تناول الطعام لها أهمية كبيرة في بناء العضلات وتحسين الأداء الرياضي. 

وأوضح عويني فى تصريحات خاصة لصدي البلد، بعض النقاط التي توضح العلاقة بينهما:

تناول البروتين: البروتين هو عنصر أساسي لبناء العضلات. يجب أن تحتوي وجباتك على كمية كافية من البروتين لتمكين العضلات من التعافي والنمو. يمكن الحصول على البروتين من مصادر مثل اللحوم البيضاء (الدجاج والديك الرومي)، والأسماك، والبقوليات، والمكسرات، والحليب ومنتجاته.

التوزيع الجيد للوجبات: من المهم توزيع وجباتك على مدار اليوم بشكل متوازن لضمان توفير الطاقة والمغذيات اللازمة للعضلات. قد تفضل تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم بدلاً من وجبات كبيرة قليلة.

تناول الكربوهيدرات المعقدة: الكربوهيدرات الصحية توفر الوقود اللازم للأداء الرياضي وتعزز تعافي العضلات. يُفضل تناول الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة، والخضروات، والفواكه لضمان توفير الطاقة المستدامة.

الوجبة قبل التمرين: ينصح بتناول وجبة خفيفة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات قبل ممارسة التمارين الرياضية. هذا سيساعد في توفير الوقود اللازم للعضلات أثناء التمرين ويقلل من تحلل العضلات.

الوجبة بعد التمرين: يجب تناول وجبة يحتوي فيها البروتين والكربوهيدرات في غضون ساعتين من انتهاء التمرين. هذا سيعزز عملية تجديد العضلات والتعافي.

الشرب بشكل مناسب: يجب شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب العضلات وتعزيز وظائفها العامة. قد تحتاج إلى زيادة استهلاك الماء أثناء التمارين الرياضية الشاقة أو في الأيام الحارة.

في النهاية، يجب أن تكون خطط التغذية والتمارين متوافقة مع أهدافك الشخصية وحالتك الصحية. إذا كنت ترغب في بناء العضلات أو تحسين الأداء الرياضي، قد يكون من المفيد استشارة أخصائي تغذية أو رياضة للحصول على خطة مخصصة تتناسب مع احتياجاتك وأهدافك الخاصة.

التمارين الرياضية البقوليات والمكسرات الأداء الرياضي الخضروات والفواكه العلاج الطبيعي بناء العضلات تناول البروتين توفير الطاقة تناول الطعام

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