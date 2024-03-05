7 أمتار.. كشف أثري جديد في المنيا| تفاصيل

كشف عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى عن اكتشاف الجزء العلوي من تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني بمنطقة الأشمونين بمحافظة المنيا .

وقال عادل عكاشة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" البعثة المصرية الأمريكية المشتركة هي التي قامت باكتشاف التمثال".

وأضاف عادل شحاتة :" تم اكتشاف المعبد في محافظة المنيا في 1930 وتم اكتشاف تمثالين بحجم ضخم في بهو المعبد بمحافظة المنيا لكن الجزء العلوي من التمثال لم يكتشف ".

وتابع عادل شحاتة" البعثة تمكنت من اكتشاف الجزء العلوي من التمثال وحجم التمثال ضخم وطوله 7 أمتار وهو بمثابة معلم أثري مهم لمنطقة الاشمونين في المنيا".

ونجحت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة كولورادو برئاسة الدكتور باسم جهاد والدكتور يوفونا ترنكا، والعاملة بمنطقة الأشمونين بمحافظة المنيا في الكشف عن الجزء العلوي من تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني وذلك أثناء أعمال الحفائر التي تجريها البعثة بالمنطقة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أهمية هذا الكشف حيث أن الدراسة الأثرية التي أجريت على الجزء العلوي المكتشف من التمثال أثبتت أنه استكمال للجزء السفلي الذي اكتشفه عالم الآثار الألماني G.Roeder عام 1930، لافتا إلى أن البعثة بدأت القيام بأعمال التنظيف الأثري والتقوية له تمهيدا لدراسته وإعداد تصور لشكل التمثال مكتملاً.