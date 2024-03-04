أحمد موسى يفجر مفاجأة عن أزمة محمد صلاح وحسام حسن

أكد الاعلامي أحمد موسى، أن اللاعب الدولي محمد صلاح نجم عالمي وفخر لمصر والمصريين، مضيفا أنه كنت اول من رشح الكابتن حسام حسن لتدريب منتخب مصر بعد خروجنا من بطوله امم افريقيا.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، علمت بشكل شخص ومؤكد بنسبه مليون في المليون، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تدخل لحل الأزمة الأخيرة بين محمد صلاح والمدير الفني لمنتخب مصر الكابتن حسام حسن.

وتابع أحمد موسى، أن وزير الشباب تحدث مع النجم العالمي محمد صلاح بخصوص الأزمة الأخيرة، مستدركا أن منتخب مصر يشارك في بطولة الامارات الودية، وحسام حسن عليه مسئولية كبيرة لبناء منتخب قوي.

