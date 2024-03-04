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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل معسكر المنتخب.. تفاصيل مكالمة حسام حسن مع محمد صلاح

حسام حسن ومحمد صلاح
حسام حسن ومحمد صلاح

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه لا توجد أي أزمة بين محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، والجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، قبل المعسكر المُقرر لفراعنة في مارس القادم، استعدادًا للدورة الودية في الإمارات.

وأكد صبحي في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: “لا توجد أي أزمة في ملف محمد صلاح مع منتخب مصر، حيث تواصل حسام وإبراهيم حسن مع جميع اللاعبين المحترفين، وصلاح نجم كبير ويجب الحفاظ عليه، مضيفا: ”حدث تواصل ما بين الجهاز الفني وصلاح، للاطمئنان عليه لأن سكة المنتخب لا تزال طويلة، والمنتخب لديه برنامج للتجهيز لأمم أفريقيا 2025 وتصفيات كأس العالم 2026.

وأضاف: "صلاح سيبدأ المشاركة في المباريات مع فريقه تدريجياً خلال الفترة المقبلة، وهناك متابعة مستمرة من إبراهيم حسن لحالته حتى يتم شفاؤه تمامًا من الإصابة".

وأوضح الوزير أن الجهاز الفني للمنتخب يتابع حالة صلاح بشكل جيد، وأنه خضع لبرنامج تأهيلي، مشددًا على أنه من المطلوب أن ينزل تدريجيًا للملعب وأن البرنامج التأهيلي ما زال مستمرًا.

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