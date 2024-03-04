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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يشيد بموقع صدى البلد في تغطية قضية أحداث المنصة

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد أحمد موسى، بالموقع صدى البلد الإخباري، بخصوص تغطية محاكمة أحداث المنصة لعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن موقع صدى البلد الإخباري من المواقع الصحفية المميزة في مصر.
وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الزملاء في الموقع يقدمون اخبار حصرية وبدقة وسرعة، وخاصة في قضية أحداث المنصة.
وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن حصل صدى البلد على نص منطوق الحكم في قضية أحداث المنصة حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقا لـ 8 متهمين والمؤبد لـ 37 متهما، ومعاقبة ٦ متهمين بالسجن المشدد ١٥ عاما و٧ متهمين بالسجن المشدد ١٠ سنوات وبراءة ٢١ متهما.
وعاقبت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد، مرشد الجماعة والقائم بأعمال المرشد و6 آخرين بالإعدام شنقا، وبمعاقبة 37 متهما بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.

 

وقالت المحكمة في منطوق الحكم بقضية أحداث المنصة «حكمت المحكمة حضورياً لـ 36 متهما بينهم محمد بديع عبد المجيد محمد سامي، والسيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعمرو محمد زكي محمد، وأسامة يس عبد الوهاب محمد،، وصفوة حموده حجازي رمضان، وغيابيا للباقين وبإجماع آراء أعضائها».

وقررت المحكمة أولا معاقبة كلا من محمد بديع عبد المجيد محمد سامي، والسيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وعمرو محمد زكي محمد، وأسامة يس عبد الوهاب محمد، وصفوة حموده حجازي رمضان، وعاصم عبد الماجد محمد ماضي، ومحمد عبد المقصود محمد عفيفي، بالإعدام شنقا عما أسند إليهم.

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