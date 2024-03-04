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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف عن تطور عاجل في أزمة محمد صلاح وحسام حسن

اللاعب الدولي محمد
اللاعب الدولي محمد صلاح

أكد الاعلامي أحمد موسى، أنه سيتم التنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب الوطني والجهاز الفني لنادي ليفربول بشأن اللاعب الدولي محمد صلاح.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن محمد صلاح مازال يعاني من الإصابة، وسيكون موجودا مع المنتخب في التوقيت المناسب، والتنسيق الكامل مع الكابتن حسام حسن، متابعا أن اللاعب محمد صلاح لن يتأخر عن منتخب مصر.

وتابع أن محمد صلاح أمنيته الثانية هى التأهل لكأس العالم المقبل، لافتًا إلى أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تدخل لحل الأزمة الاخيرة بين محمد صلاح والمدير الفني لمنتخب مصر الكابتن حسام حسن.

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