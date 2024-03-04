إعلامي يحسم موقف محمد صلاح من التواجد بمعسكر المنتخب القادم

أعلن الإعلامي محمد فاروق، احتمالية عدم تواجد محمد صلاح مع معسكر في الامارات .

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك "بنسبة كبيرة محمد صلاح لن يتواجد في معسكر المنتخب القادم بعد اصرار ليفربول علي استكمال علاجه في إنجلترا".

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه لا توجد أي أزمة بين محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، والجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، قبل المعسكر المُقرر لفراعنة في مارس القادم، استعدادًا للدورة الودية في الإمارات.

وأكد صبحي في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: “لا توجد أي أزمة في ملف محمد صلاح مع منتخب مصر، حيث تواصل حسام وإبراهيم حسن مع جميع اللاعبين المحترفين، وصلاح نجم كبير ويجب الحفاظ عليه، مضيفا: ”حدث تواصل ما بين الجهاز الفني وصلاح، للاطمئنان عليه لأن سكة المنتخب لا تزال طويلة، والمنتخب لديه برنامج للتجهيز لأمم أفريقيا 2025 وتصفيات كأس العالم 2026.