أستاذ علوم سياسية: الضغوط الشعبية والسياسية في أمريكا تتزايد بسبب انحيازها لإسرائيل

قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية إن الضغط الشعبي والسياسي في الولايات الأمريكية تزايد ضد الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل بينما تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي جون بايدن وتفاقمت حدة التجاذبات داخل الكونجرس فيما يتعلق بالمخصصات المالية لدولة الاحتلال الصهيوني.

أضاف فهمي خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، الذي يذاع على فضائية الحياة،والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن دخول وليام بيرز مدير المخابرات الأمريكية بقوة في المفاوضات بين حماس وإسرائيل توضح الرغبة الأمريكية في التهدئة بقطاع غزة، إلا أن الوقت لم يعد مناسبا بسبب انهيار شعبية الرئيس بايدن وصعود المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية.

أوضح فهمي أن الفشل يلاحق الرئيس الأمريكي بالإضافة إلى غزة في عدد من الملفات بينها الخليج والعراق وافغانستان ومناطق جنوب البحر الأحمر وحتى منطقة الساحل والصحراء التي شهدت نزاعات في أفريقيا.

تساءل فهمي ما إذا كانت مؤسسات القوى في الولايات المتحدة ستقبل بسباق انتخابي بين رئيس حالي فاشل وآخر شعبوي أضر بصورة الولايات المتحدة في العالم أي بين رئيس سيء ورئيس اسوأ, مرجحا ألا يقتصر المشهد السياسي الأمريكي على الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب.