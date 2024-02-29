جون بولتون: إدارة شؤون الأمن القومي الأمريكي كانت ضعيفة في عهد بايدن

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا، السفير جون بولتون، إنّ إدارة شؤون الأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن كانت ضعيفة للغاية، موضحًا أن تصور ضعف الولايات المتحدة وحلفائها شجع العدوان الروسي ضد أوكرانيا.

وأضاف "بولتون"، في حواره على قناة "القاهرة الإخبارية": "من المهم إدراك أن التهديد الرئيسي للسلام والأمن الإقليميين في الشرق الأوسط هو إيران التي تعمل من خلال وكلاء مثل حماس والحوثيين وحزب الله والميليشيات الشيعية في العراق وسوريا ما يمثل تهديدا للسلام والأمن".

وتابع المسؤول الأمريكي السابق، أن أداء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غير مرضي، مشيرًا إلى أنه يرى بأنه سيتغير خلال العام المقبل.