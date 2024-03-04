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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتحاد الجمعيات الأهلية: التحالف الوطني استهدف 30 مليون مواطن خلال عام

رئيس الاتحاد العام
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي طالب الرئيس السيسي بتفعيله كيان له شخصية اعتبارية يتمتع بالاستقلال المالي ويحظى برعاية الرئيس كما يعمل من أجل مصر ومن أجل ثقافة التطوع، موضحا أن التحالف الوطني عبارة عن أنشطة تنموية وخدمية واستثمارية لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

أضاف "عبد القوي"، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامي أسامة كمال، المذاع على شاشة "دي إم سي"، أن التحالف يتم تشكيله من الجمعيات والمؤسسات، بانضمام الشخصيات الاعتبارية العامة، وموارده هي التبرعات والاشتراكات وما تخصصه الموازنة العامة المصرية، وتم استهداف في خلال عام أكثر 30 مليون مواطن.

شدد على أن هناك استفادة عظمى من التحالف الوطني، بسبب انضمام الكيانات الكبيرة والمختلفة إلى كيان واحد، بالإضافة إلى الخدمات التنموية المختلفة للمجتمع المصري، مثل مبادرة "إزرع" التي بدأت عام 2022 لدعم 100 ألف من صغار الفلاحين الذي لا يملك أكثر من فدان، بجانب زراعة نصف مليون فدان قمح كمخزون استراتيجي، مضيفًا أنه في عام 2023 تم زيادة عدد الفلاحين إلى نصف مليون فلاح وزيادة المساحة المنزرعة للقمح إلى مليون فدان .

التحالف الوطني الموازنة العامة المصرية الخدمات التنموية المختلفة زراعة نصف مليون فدان قمح

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