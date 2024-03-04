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رئيس التحرير
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لحوم وسكر

أحمد موسى: مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري تجهز شنطة رمضان لتسليمها لأهالينا

مؤسسة أبوالعيين
مؤسسة أبوالعيين

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقريرا مفصلًا، مساء اليوم الإثنين، عن نشاط مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، في تجهيز شنطة رمضان؛ من أجل تسليمها لأهالينا.

ورصد التقرير المفصل، تفاصيل عملية تعبئة شنط رمضان، وتجهيز كل التفاصيل المتعلقة قبل انطلاق شهر رمضان الكريم، وأيضا تحضير اللحوم مع الشنط الرمضانية.

من جهته، أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وسمية أبو العينين نائب رئيس الجمعية، ومجهودهما في العمل الأهلي والخيري، مقدما الشكر لهما على كل الجهود. 

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