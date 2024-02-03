مؤسسة أبو العينين تشارك التحالف الوطني في قوافل ستر وعافية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة أبو العينين الخيرية مستمران في تنفيذ قوافل ستر وعافية.

قال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن التحالف ومؤسسة أبو العينين نفذا قوافل ستر وعافية في محافظات أسوان وقنا والأقصر .

أضاف الإعلامي أحمد موسى:" التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني يقومون بمجهودات كبرى من أجل توفير الخدمات للفئات الأكثر احتياجا ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" مؤسسة أبو العينين للعمل المجتمعي والخيري حريصة على المشاركة في قوافل ستر وعافية لخدمة أهالينا ".

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا يرصد فعاليات قوافل ستر وعافية للتحالف الوطني للعمل الأهلي بمشاركة مؤسسة أبو العينين للعمل المجتمعي .