أستاذ علوم سياسية: الإسرائيليون مجموعة من الشياطين الأشرار ولا أحد يضمنهم

قال طارق فهمي استاذ العلوم السياسية إنه عندما تتعثر المفاوضات بين الاحتلال الصهيوني وحماس يعود الجميع إلى مصر باعتبارها نقطة المركز لدفع العملية التفاوضية.



وأوضح فهمي خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة أن اسرائيل تريد هدنة في هذا التوقيت لاسيما بعد حصول رئيسي الشين بيت (الأمن العام) والشباك الاسرائيلين (الأمن الداخلي) بالدخول في المفاوضات بقرار من مجلس الحرب الإسرائيلي.

المفاوض المصري بخبرته الكبيرة يدرك أنه لا أحد يضمن اسرائيل

واضاف ان وجود الوسيط الامريكي يرجح وجود ضغط من واشنطن ضد اسرائيل للدخول في هدنه, لكنه استبعد ربط هذا الضغط بدخول شهر رمضان, واصفا الإسرائيليين بمجموعة من الشياطين الأشرار.

ورأى أنه إذا دخلت اسرائيل في هدنة فسوف تشهد بعض الخروقات بصورة أو بأخرى, موضحا أن ما تقوم به القاهرة الآن هو تحصين الهدنة من أي خروقات اسرائيلية.

وأستطرد أن المفاوض المصري بخبرته الكبيرة يدرك أنه لا أحد يضمن اسرائيل وبالتالي لابد من تطويق اسرائيل بجملة من الالتزامات.