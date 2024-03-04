أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة أُنشئت من ميزانية الهيئة ولم تحقق خسائر

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن ما أثير حول أن قناة السويس الجديدة كانت تكلفة إنشاؤها مرتفعة، وهي من سببت أزمة توفر الدولار في مصر؛ غير صحيح، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء قناة السويس الجديدة وصلت إلى 22 مليار جنيه، ونجحنا في استعادتها خلال 4 أشهر.

وقال أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، نجحنا في رد الأموال التي دفعها المواطنون في الشهادات، بإجمالي 64 مليار جنيه.

ونوه رئيس هيئة قناة السويس، بأن إنشاء قناة السويس الجديدة تم من ميزانية الهيئة، ولم يتم الاعتماد على الصندوق السيادي للدولة، واستُخدمت كراكات قناة السويس في عمليات الحفر.