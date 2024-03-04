الجامعة المصرية اليابانية تنظم ورشة العمل الأولى حول النظم الكهروميكانيكية الدقيقة وتعليمها العملي

نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ورشة العمل الأولى بين مصر واليابان حول النظم الكهروميكانيكية الدقيقة وتعليمها العملي"، وتستمر حتى يوم الخميس القادم وذلك للنهوض بمستوى التعاون بين الصناعة و البحث العلمي في مجال النظم الكهروميكانيكية الدقيقة، وللتدريب العملي على إمكانيات الغرفة النظيفة بمركز تميز التصنيع متناهي الصغر بالجامعة المصرية اليابانية.

وصرح الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بأن ورشة العمل تأتي فى إطار دعم جهود الدولة المصرية في النهوض بالاقتصاد وتطوير الصناعة، ودعم مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات".

وأوضح رئيس الجامعة أن الورشة ممولة من صندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) من خلال الباحث الرئيسي الدكتور أحمد رشاد فتح الباب بالتعاون مع اساتذة متميزين من جامعة كيوتو للعلوم المتقدمة و جامعة كيوتو باليابان بقيادة الباحث الرئيسي من الجانب الياباني الدكتور أوسامو تاباتا.

وأشار إلى أن ورشة العمل تعد أحد أنشطة برنامج التعاون المصري الياباني مع الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم، موضحا أن الورشة موجهة بشكل أساسي لمهندسي الصناعة، بالإضافة إلى الباحثين المتميزين من المراكز البحثية والجامعات المعنية بتخصص الورشة.