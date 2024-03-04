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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد فني: الموسيقار حلمي بكر ظُلم حيًا وميتًا

حلمي بكر
حلمي بكر

أكد الناقد الفني محمد حبوشة الكاتب الصحفي، أن الموسيقار حلمي بكر ظلم حيا وميتا، كان يطلق عليه ناقد موسيقي لكنه موسيقار كبير.
وأضاف محمد حبوشة، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن الموسيقار الراحل حلمي بكر ترك تراث كبير من الأعمال المهمة، متابعا انه كان يجب التركيز على حلمي بكر.
وتابع الناقد الفني محمد حبوشة الكاتب الصحفي، أن الموسيقار حلمي بكر كنز لا يقل عن عظماء الموسيقي المصرية، مستدركا أن هذا الرجل لم يكن شخصا عاديا وله فلسفة خاصة في التعامل مع اللحن والموسيقى.

محمد حبوشة الموسيقار حلمي بكر الموسيقار الراحل حلمي بكر الموسيقار الراحل صدى البلد الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى

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