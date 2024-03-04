"الأوبرا" تعلن فتح متحفي محمد عبد الوهاب والآلات الموسيقية الأسبوع المقبل مجانًا

أعلنت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، فتح متحفي محمد عبد الوهاب والآلات الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية مجانًا للجمهور وذلك لمدة ستة أيام، اعتبارًا من يوم /السبت/ المقبل وحتى يوم /الخميس/ الموافق 14 مارس الجاري، يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى الثانية والنصف بعد الظهر، وذلك تنفيذًا لتقليدها السنوي بمناسبة ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال.



وذكرت دار الأوبرا المصرية -في بيان مساء اليوم /الاثنين/- أن المتحف يروي ملامح مشوار حياة الموسيقار محمد عبد الوهاب من خلال عدة قاعات، إحداها تحمل اسم (قاعة الذكريات)، وتنقسم إلى جناحين: الأول يلقي الضوء على طفولته ونشأته وخطواته الأولى في عالم الموسيقى العربية والسينما المصرية وعلاقته بالكتاب والفنانين والجوائز والتكريمات التي حصل عليها، أما الجناح الثاني فيضم عددًا من الغرف الخاصة بمنزله مثل غرفة نومه ومكتبه الخاص ومجموعة من قطع الأثاث المفضلة لديه وبعض متعلقاته الشخصية، إلى جانب قاعة للسينما تضم كل الأفلام التي قام بتمثيلها وتعرض للزائرين على شاشات خاصة، بالإضافة إلى قاعة للاستماع والمشاهدة تشمل مكتبة كاملة لأعماله من موسيقى وأغاني وألبومات صوره الخاصة ومع الشخصيات العامة والفنانين، ويمكن للزائر تصفحها على شاشات تعمل بنظام اللمس.



وأشارت الأوبرا إلى أن متحف الآلات الموسيقية يحتوي على مجموعة من الآلات القديمة التي تم العثور عليها أثناء ترميم مبنى معهد الموسيقى العربية، وتم تجديدها بعناية وعرضها طبقًا لطبيعتها، وتتنوع بين الوتريات وآلات النفخ والإيقاع وغيرها، ويوجد بجوار كل منها لوحة إرشادية توضح طبيعتها بالإضافة إلى جهاز يصدر صوتها، ومنها آلات نادرة مثل بيانو الثلاثة أرباع تون والمخصص للمعزوفات الشرقية، وآلة الكوتو اليابانية، وآلة السينتار الهندية، وآلة السانتور، وآلة المندولين المعدنية التي عزف عليها محمد عبد الوهاب لحن أغنية "عاشق الروح" بفيلم "غزل البنات".



وقد اختلفت الأقاويل حول عام ميلاد عبد الوهاب، غير أن معظم المؤرخين أجمعوا على أن الراحل ولد في 13 مارس عام 1897، أما رحيله فكان في 3 مايو 1991.



يذكر أنه تم تخصيص عدة أمسيات لمختلف فرق الموسيقى العربية لتقديم باقة من أعمال "النهر الخالد"، احتفالًا بذكرى ميلاده، منها حفل كلثوميات مساء يوم /السبت/ المقبل.

