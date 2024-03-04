نهائي كأس مصر| عمرو أديب: قلبي رفرف لما بعثة الزمالك وصلت السعودية

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن العد التنازلي للقاء نهائي كأس مصر يوم الجمعة، بين الأهلي والزمالك، بمدينة الرياض، قد بدأ، معلقا "الجميع يعمل على كل التفاصيل، بداية من أعلام الفريقين، والأتوبيس الخاص، ومكان خاص للجمهور .

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن أكثر من 40 كاميرا في الملعب، لنقل اللقاء، والتي ستساعد على نقل كل التفاصيل الخاصة إثناء اللقاء.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية” على وصول فريق نادي الزمالك اليوم لمدينة الرياض، معلقا “قلبي رفرف لما بعثة الزمالك كانت في الفندق اللي أنا كنت فيه، والنادي الأهلي متوقع وصوله يوم الأربعاء القادم".

نهائي كأس مصر «غير مسبوق»

أشار عمرو أديب إلى أنه تقريبا سيحصل الفائز بكأس مصر على مليون دولار، مؤكدا أن المفاجآت والمتعة في اللقاء ستجعله لقاء غير مسبوق.