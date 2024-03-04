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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قول ورايا| تعليق مثير من عمرو أديب على مباراة الأهلي والزمالك بكأس مصر

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب علي مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع إكس تويتر سابقا.

وكتب عمرو اديب :"عقليه الهزيمه اللى موجودة عند كتير من الزمالكاويه لازم تتغير قول ورايا : احنا حنكسب الاهلى يوم الجمعه ومفيش حظ وروح فانله او جمهور حيفرق معانا . قول ورايا حنكسب طبعا حنكسب جدا باذن المولى عز وجل . حط فى دماغك المكسب وحتلقى الاهلى سهل وبسيط جدا زي اي نادي بتلعب معاه . حنكسب".

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد الأول بارك فى نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، التى تستضيفها السعودية لأول مرة فى التاريخ.


 

الأهلي والزمالك الإعلامي عمرو أديب بطولة كأس مصر مباراة نهائي كأس مصر لأهلي والزمالك

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قول ورايا| تعليق مثير من عمرو أديب على مباراة الأهلي والزمالك بكأس مصر

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