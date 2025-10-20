جامعة مدينة السادات تتصدر قائمة الأكثر تأثيرًا عربيًا في العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال 2025

في إنجاز أكاديمي جديد يُضاف إلى سجل جامعة مدينة السادات المتميز، أدرجت قاعدة البيانات العربية e-Marefa أربعة من أساتذة الجامعة ضمن قائمة أفضل عشرة مؤلفين عرب الأكثر تأثيرًا في مجال العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال لعام 2025، تأكيدًا للمكانة الريادية التي تحظى بها الجامعة في البحث العلمي على المستويين المحلي والعربي.

وقد جاء كل من:

• الدكتور بسام سمير عبد الحميد الرميدي، الأستاذ بقسم الدراسات السياحية والفنادق بكلية السياحة والفنادق.

• الدكتور عمار فتحي موسى إسماعيل، أستاذ إدارة الأعمال ووكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب.

• الدكتور محمد موسى علي شحاتة، استاذ المحاسبة والمراجعة المساعد ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة ووكيل كلية التجارة.

• الدكتور أيمن عادل عبد الفتاح عيد، أستاذ إدارة الأعمال ووكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث.

وأشار الدكتور أحمد عزب، رئيس الجامعة، بأنه يعد هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الجامعة في تشجيع البحث العلمي التطبيقي، ودعم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس للنهوض بالتصنيف الأكاديمي للجامعة على المستويات الإقليمية والدولية، موضحاً بأنه يأتى ضمن النخبة العربية الأكثر تأثيرًا في هذا المجال الحيوي، بحسب تصنيف e-Marefa، الذي يُعد من أبرز قواعد البيانات العلمية العربية المتخصصة في توثيق الإنتاج البحثي ومؤشرات التأثير الأكاديمي للباحثين العرب.

وأشاد "عزب"، مهنئاً بجهد أساتذة الجامعة وتعاونهم لتحقيق المزيد من التقدم ودعم مكانة جامعة مدينة السادات في مصاف التصفيات الدولية ونشر ابحاث مرموقة لتعزيز دور الجامعة كمنارة علميه ودولية، معرباً عن فخره واعتزازه بما حققه أساتذة الجامعة من تميز علمي لافت، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الجامعة الاستراتيجية الهادفة إلى التميز البحثي والتأثير المجتمعي في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والاقتصادية والإدارية.

وأكد "عزب" أن إدارة الجامعة ستواصل دعمها المستمر للباحثين وتشجيع الإنتاج العلمي المتميز، بما يسهم في ترسيخ مكانة الجامعة بين أبرز المؤسسات الأكاديمية في الوطن العربي.

الجدير بالذكر يعتمد هذا التصنيف على عدة معايير دقيقة لاختيار المؤلفين الأكثر تأثيرًا، والتي تتضمن إجمالي عدد الاستشهادات التي حصل عليها المؤلف، وعدد وتوزع دول الباحثين المستشهدين بمقالات المؤلف، وعدد الاستشهادات الذاتية للمؤلف، وعدد المقالات المنشورة للمؤلف في مجلات معتمدة في “ارسيف”.