قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم تقديم مساعدات لقطاع غزة
بعد فاجعة التروسيكل ووفاة 7 تلاميذ.. وزير التعليم يزور أسيوط ويتفقد مدرسة قرية منقباد
شتائم ومشاداة.. تسريب تفاصيل اجتماع غاضب بين ترامب وزيلينسكي
بعد حادث دهس.. أول رد من مدرسة "خناقة طلاب الشيخ زايد"
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة وتستعد لبدء مرحلة الإعمار.. تفاصيل
اعلام إيراني: اجتماعات سرّية لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران
مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار
صنعاء تشيّع رئيس الأركان اليمني بعد اغتياله بغارات الاحتلال الإسرائيلي
الحكومة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها.. ومدبولي: بوابتنا إلى كفاءة مؤسسية شاملة
جثث مجهولة وآثار تعذيب.. أسرار صادمة من ملف المفقودين في غزة
التنظيم والإدارة: مسابقة جديدة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الري
شاهد .. المدارس تحرر إنذارات رسمية بالفصل للطلاب متكرري الغياب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة مدينة السادات تتصدر قائمة الأكثر تأثيرًا عربيًا في العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال 2025

جامعة السادات
جامعة السادات
مروة فاضل

في إنجاز أكاديمي جديد يُضاف إلى سجل جامعة مدينة السادات المتميز، أدرجت قاعدة البيانات العربية e-Marefa أربعة من أساتذة الجامعة ضمن قائمة أفضل عشرة مؤلفين عرب الأكثر تأثيرًا في مجال العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال لعام 2025، تأكيدًا للمكانة الريادية التي تحظى بها الجامعة في البحث العلمي على المستويين المحلي والعربي.

وقد جاء كل من:

• الدكتور بسام سمير عبد الحميد الرميدي، الأستاذ بقسم الدراسات السياحية والفنادق بكلية السياحة والفنادق.

• الدكتور عمار فتحي موسى إسماعيل، أستاذ إدارة الأعمال ووكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب.

• الدكتور محمد موسى علي شحاتة، استاذ المحاسبة والمراجعة المساعد ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة ووكيل كلية التجارة.

• الدكتور أيمن عادل عبد الفتاح عيد، أستاذ إدارة الأعمال ووكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث.

وأشار الدكتور أحمد عزب، رئيس الجامعة، بأنه يعد هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الجامعة في تشجيع البحث العلمي التطبيقي، ودعم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس للنهوض بالتصنيف الأكاديمي للجامعة على المستويات الإقليمية والدولية، موضحاً بأنه يأتى ضمن النخبة العربية الأكثر تأثيرًا في هذا المجال الحيوي، بحسب تصنيف e-Marefa، الذي يُعد من أبرز قواعد البيانات العلمية العربية المتخصصة في توثيق الإنتاج البحثي ومؤشرات التأثير الأكاديمي للباحثين العرب.

وأشاد "عزب"، مهنئاً بجهد أساتذة الجامعة وتعاونهم لتحقيق المزيد من التقدم ودعم مكانة جامعة مدينة السادات في مصاف التصفيات الدولية ونشر ابحاث مرموقة لتعزيز دور الجامعة كمنارة علميه ودولية، معرباً عن فخره واعتزازه بما حققه أساتذة الجامعة من تميز علمي لافت، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الجامعة الاستراتيجية الهادفة إلى التميز البحثي والتأثير المجتمعي في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والاقتصادية والإدارية.

وأكد "عزب" أن إدارة الجامعة ستواصل دعمها المستمر للباحثين وتشجيع الإنتاج العلمي المتميز، بما يسهم في ترسيخ مكانة الجامعة بين أبرز المؤسسات الأكاديمية في الوطن العربي.

الجدير بالذكر يعتمد هذا التصنيف على عدة معايير دقيقة لاختيار المؤلفين الأكثر تأثيرًا، والتي تتضمن إجمالي عدد الاستشهادات التي حصل عليها المؤلف، وعدد وتوزع دول الباحثين المستشهدين بمقالات المؤلف، وعدد الاستشهادات الذاتية للمؤلف، وعدد المقالات المنشورة للمؤلف في مجلات معتمدة في “ارسيف”.

جامعة مدينة السادات السادات محافظة المنوفية جامعة السادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

ترشيحاتنا

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقود 4 مشروعات جديدة

رئيس اقتصادية قناة السويس: توقيع 4 عقود لإقامة مصانع جديدة داخل المنطقة| صور

قافلة طبية بمستشفي رأس الحكمة

قافلة طبية مجانية بمستشفي رأس الحكمة

حملات نظافة

محافظ الدقهلية يتابع أعمال النظافة وحالة الإشغالات بالمنصورة

بالصور

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG
MG
MG

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد