ملحمة إنسانية.. أهالي المنوفية يجمعون 10 ملايين جنيه لإنقاذ شاب يحتاج لزراعة رئتين

تمكن أهالي مركز الشهداء في محافظة المنوفية من جمع ما يقرب من10 مليون و200 الف جنيه لإنقاذ أحد أبناء قرية كفر عشما الذي يحتاج الي زراعة رئتين.

وأكدت حملة إنقاذ حياة أحمد خاطر، أنه تم جمع تبرعات وصلت إلي 10مليون و200 الف وهي نصف المبلغ المطلوب لإجراء عملية زراعة رئتين.

وتابعت الحملة، أنهم مستمرون في جمع المبلغ المطلوب لبدء رحلة العلاج وزراعة رئتين في مستشفى كليفلاند كلينك – أبوظبي بتكلفة ٢٠ مليون جنيه.

ويعاني احمد خاطر من تليف رئوي متقدم وفشل في التنفس، ويعيش على جهاز أكسجين ٢٤ ساعة، ويحتاج الي إجراء عملية في الخارج.

وتم فتح حسابات للتبرع من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدته لإجراء العملية وزراعة الرئتين.