توك شو

الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة.. وهذه المنطقة تسجل 39 مئوية.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

تشهد درجات الحرارة خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار، لكن هناك فارق في درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة عن فترة المساء، وقد يصل الفارق إلى 14 درجة، وهو ما يصيب المواطنين بنزلات البرد.

ونرصد المتوقع خلال الفترة المقبلة، وهل ستنخفض درجات الحرارة أم ترتفع، وأن البلاد الآن في فصل الخريف.

استقرار تام في الأحوال الجوية

الأرصاد

 كشف محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

 وقال القياتي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن الفترة الحالية نشهد استقرار تام في الأحوال الجوية، على جميع مناطق الجمهورية، بما فيها السواحل الشمالية والوجه البحري.

ارتفاعات في درجات الحرارة

الأرصاد

وأوضح أنه خلال هذا الأسبوع سنشهد ارتفاعات في درجات الحرارة بقيمة درجتين إلى ثلاث درجات خلال فترة النهار، بجميع المحافظات، والعظمى على القاهرة ستسجل بين 30 إلى 32 درجة، وأعلى درجات الحرارة تكون على جنوب الصعيد وتصل فيها درجات الحرارة إلى 39 درجة.

14 درجة فارق

 

ولفت إلى أن الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون فقط خلال فترة النهار، و درجات الحرارة في الظهيرة مقارنة بالمساء سنجد أن هناك فارق كبير يصل إلى 14 درجة.

وحذر المواطنين من التغير في الأحوال الجوية خلال فترة النهار عن فترة المساء، مطالبا جميع المواطنين باختيار الملابس المناسب ومتابعة النشرات الجوية.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء شمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في مصر 

 


المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 31 18

العاصمة الإدارية 32 17

6 أكتوبر 31 16

بنهــــا 30 18

دمنهور 29 17

وادي النطرون 31 17

كفر الشيخ 30 18

المنصورة 30 18

الزقازيق 31 17

شبين الكوم 31 17

طنطا 30 18

دمياط 27 21

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 32 18

السويس 31 19

العريش 28 17

رفح 27 16

رأس سدر 31 18

نخل 30 14

كاترين 25 11

الطور 30 20

طابا 29 16

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 30 19

العلمين 29 18

مطروح 31 18

السلوم 32 19

سيوة 32 16

رأس غارب 31 23

الغردقة 32 22

سفاجا 33 23

مرسى علم 33 23

شلاتين 34 24

حلايب 31 25

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 30 24

الفيوم 32 17

بني سويف 33 17

المنيا 34 18

أسيوط 34 17

سوهاج 36 19

قنا 36 21

الأقصر 37 22

أسوان 38 25

الوادي الجديد 35 21

أبوسمبل 37 24

درجات الحرارة نزلات البرد الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد الأحوال الجوية

