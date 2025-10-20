قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

حر مفاجئ.. الأرصاد تحسم الجدل حول موجة الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
رنا أشرف

تشهد مختلف محافظات الجمهورية خلال الأيام الحالية حالة من التغيرات الجوية الملحوظة، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل طفيف عن معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، وسط أجواء مشمسة وحارة نهارًا يقابلها انخفاض نسبي وملموس في درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ويأتي هذا التغير في ظل تقلبات مناخية طبيعية تميز فصلي الخريف وبدايات الشتاء، والتي عادة ما تتسم بتفاوت واضح بين فترات النهار والليل.

وأثارت هذه الأجواء حالة من الفضول والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تزايدت التساؤلات بين المواطنين حول ما إذا كانت البلاد على أعتاب موجة حارة جديدة أم أن الأمر لا يتعدى مجرد ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.

مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد لا تتعرض لموجة حارة، موضحة أن ما يحدث حاليًا هو ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة تتراوح من درجة إلى درجتين عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وقالت «غانم» في تصريحات صحفية لموقع صدى البلد: «درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 30 و31 درجة مئوية، بينما تسجل محافظات الصعيد ما بين 37 و38 درجة مئوية، وهي أجواء حارة نهارًا خاصة في فترات الظهيرة مع نشاط قوي لأشعة الشمس».

وأضافت:«فترات الليل تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، ومن المتوقع استمرار هذه الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع وتحديدًا يوم الخميس المقبل».

وأوضحت أن هذه التغيرات طبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، قائلة:«الفترة الحالية تشهد تقلبات بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة من يوم لآخر، مع فروق واضحة بين فترات النهار والليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يساعد على سطوع الشمس لفترات طويلة».

وختمت «غانم» تصريحاتها بالتأكيد على أن الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من الجنوب تسهم في الارتفاعات الطفيفة التي تشهدها البلاد حاليًا.


 

