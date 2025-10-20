كيف استعدت المحافظات لموسم الشتاء وسقوط الأمطار والسيول؟ تفاصيل

تستعد المحافظات لموسم الشتاء وسقوط الأمطار والسيول، حيث تقوم بإجراءاتها لتطهير المصارف ومخرات السيول للتأكد من جاهزيتها لموسم الأمطار وفصل الشتاء.

بورسعيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، تنفيذ التجارب العملية على للتعامل مع الأمطار والسيول والطقس السيئ، " بالسويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، بالإضافة الي مراجعة أعمال تطهير الشنايش ومصافى الأمطار، وتجهيز كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة، ورفع حالة الطوارئ والتأكد من جاهزية وسائل الاتصالات للتعامل الفورى مع أى بلاغات علي مدار الساعة.

مياه القناة: تجارب عملية لمواجهة الأمطار والسيول والأحداث الطارئة في الشتاء

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم التأكد من سلامة وكفاءة شنايش بالوعات الأمطار وقدرتها الاستيعابية، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز سيارات ومعدات شفط المياه بالأماكن المخصصة لها وخاصة البؤر المعروفة بتجمع المياه بها، وتجهيز مجموعات للصيانة الكهربائية والميكانيكية والشبكات فضلا عن ورش الصيانة المتنقلة والمجهزة بالمعدات والأدوات اللازمة للصيانة الفورية للتعامل مع أى تأثيرات أو أحداث طارئة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه جار الاستمرار في تنفيذ التجارب العملية وبيان مناورة علي سرعة سحب وشفط مياه الأمطار من وشوارع والأماكن المنخفضة والتي قد تشهد تجمعات كبيرة لمياه الأمطار بمحافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للتعامل مع الأمطار والسيول والطقس السيئ، وتفادى ظاهرة ارتفاع منسوب المياه بالأنفاق والكبارى والشوارع الرئيسية وتوفير السيولة المرورية الكاملة أثناء سقوط الأمطار وخاصة المناطق الساخنة التي تشهد كثافة سكانية عالية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مياه الشرب وصرف صحي بمحافظات القناة، إنه تم مراجعة وصيانة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للتعامل ومواجهة الأمطار والسيول والأحداث الطارئة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، علي متابعته المستمرة ومراجعة عمل جميع محطات رفع الصرف الصحي، ومحطات مياه الشرب، ومحطات المعالجة، وشبكات الصرف الصحي والمياه الرئيسة والفرعية، والتأكد من كفاءة طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، لافتا علي الاستعداد الكامل والمبكر لفصل الشتاء، وذلك من خلال تنفيذ خطة شاملة للتعامل مع الأحداث الطارئة علي مدار الساعة عن طريق فرق مدربه علي اعلي مستوى.

كفر الشيخ

تواصل الأجهزة التنفيذية أعمالها في تركيب صفايات جديدة لتجميع وتصريف مياه الأمطار بعدد من شوارع وميادين المدينة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وبتكليف من المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وتحت إشراف خضراوي محمد خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، حسام عطية، نائب رئيس حي شرق للمشروعات.

وقال رئيس المدينة، إن الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكات الصرف، تحسبًا لسقوط الأمطار خلال فصل الشتاء، ولضمان انسياب الحركة المرورية وعدم تراكم المياه في الشوارع الرئيسية والفرعية.

وفي سياق متصل، شدد محافظ كفر الشيخ على مواصلة الجهود الاستباقية لمواجهة أي تقلبات جوية، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال ومراجعة جميع صفايات الأمطار بشكل دوري، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على سلامة المواطنين.

الاسكندرية

عقد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة، لمناقشة خطط واستعدادات استقبال موسم الأمطار والنوات.

وخلال الاجتماع، شدد اللواء محمود نافع على ضرورة رفع درجة الجاهزية بكافة المحطات والشبكات والالتزام بتنفيذ خطط التطهير والصيانة الدورية، مع التأكد من كفاءة المعدات والسيارات والأطقم الفنية للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

كما أكد على أهمية التنسيق المستمر مع محافظة الإسكندرية والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة وتقليل الآثار الناجمة عن النوات، موجهًا بمتابعة غرف العمليات على مدار الساعة وتكثيف الجهود الميدانية للتعامل مع أي طارئ في حينه.

وأوضح أن الشركة تضع خطة متكاملة تعتمد على الانتشار السريع للمعدات في النقاط الساخنة، والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة من المواطنين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة خلال موسم الشتاء.

الجيزة

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وأكد المحافظ أنه تم وضع خطة متكاملة لاستقبال موسم الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار تتضمن مراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار، وفحص أعمدة الإنارة وتركيب العوازل بها ورفع الكابلات الكهربائية المكشوفة، فضلًا عن تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع الأحياء والمراكز والمدن للتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية.

ووجّه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتطهير الدوري لبالوعات وغرف الصرف والتأكد من جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع أي تجمعات مائية.

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتجهيز سيارات شفط المياه وتحديد مواقع تمركز المعدات بالمناطق الأكثر عرضة لتجمعات الأمطار استعدادًا لأي طوارئ.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للاطمئنان على حالة مخرات السيول وسلامة الجسور على المصارف والترع.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة وصيانة أعمدة الإنارة، وتركيب العوازل بها، ورفع أي وصلات أو كابلات كهربائية مكشوفة بالطرق والمحاور، حفاظًا على سلامة المواطنين.

مطروح

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح حملتها الشاملة لتطهير شبكات صرف مياه الأمطار، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 90 % في العديد من مناطق المدينة.

وأكد الدكتور المهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذه الأعمال تأتي استعداداً لموسم الشتاء، بهدف حماية المواطنين وممتلكاتهم من تأثيرات الأمطار، مشيراً إلى متابعة غرفة العمليات المركزية سير العمل بشكل يومي.

كما وجهت الشركة نداءً للمواطنين للتعاون مع فرق العمل، وعدم إلقاء المخلفات في شبكات الصرف، والتأكد من نظافة "الشنايش" أمام منازلهم، وعدم ركن السيارات فوقها لضمان انسيابية المياه.