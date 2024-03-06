"المحاربين القدماء": السلام لابد من قوة تحميه ورعاية كاملة لأسر الشهداء والمصابين

يوم الشهيد.. ستظل العسكرية المصرية، رمزا للفداء والتضحية في سبيل الحفاظ على هذا الوطن العظيم، ولعل عطاء أبطال القوات المسلحة على مر العصور، يجسد الشرف والتفاني والإخلاص والانتماء الذي يعكس عقيدة الجيش المصري العظيم.

ففي التاسع من مارس من كل عام، تحيي مصر ذكرى يوم الشهيد، وذلك اعترافًا بجميل وفضل شهدائنا الأبرار، وهو ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى عام 1969، حينما ضرب أروع الأمثال في الفداء والتضحية من أجل حماية الوطن.

فقد توجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق للجبهة، فى اليوم الثانى لحرب الاستنزاف، ليتابع بنفسه وفي الصفوف الأمامية، القوات المصرية.

وفي 9 مارس عام 1969، استشهد الفريق أول عبد المنعم رياض ليضرب المثل في الشرف والتضحية وليسجل التاريخ واحدة من أروع وأعظم قصص البسالة والشجاعة والفداء من أجل الوطن وليحفظ له التاريخ أيضا هذا الموقف العظيم.

الفريق أول عبد المنعم رياض

وبمناسبة يوم الشهيد، كان لـ "صدى البلد" لقاءً مع اللواء أح مدحت عبدالعزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، حدثنا فيه عن دور الجمعية والخدمات التي تقدمها لأسر الشهداء وللمصابين، كذلك الأنشطة والدعم المختلف لأبطال القوات المسلحة، وأيضاً أنشطة احتفالات الجمعية الخاصة بـ "يوم الشهيد".

اختيار 9 مارس يوم الشهيد

قال اللواء أح مدحت عبدالعزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب إن اختيار يوم 9 مارس من كل عام ليكون يومًا للشهيد، تأكيدَا على أن جميع أفراد القوات المسلحة بدءَا من القائد العام للقوات المسلحة حتى أحدث جندي على قلب رجل واحد يتمنون الشهادة، حيث أن الفريق أول عبدالمنعم رياض ضرب أروع مثال على ذلك بالرغم من كونه رئيسَا لأركان القوات المسلحة في ذلك الوقت إلا أنه كان دائما في الصفوف الأمامية تأكيدَا على تلاحم القائد مع جنوده في الصفوف الأمامية في الميدان الأمر الذي أدى لإستشهاده.

وأوضح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحيا الحرب، أنه من هنا جاء إختيار 9 مارس من كل عام، ليكون يومَا تحتفل به مصر بذكرى شهدائنا الأبطال، واتخذت من استشهادهُ رمزَا وتأكيدَا على أن نيل الشهادة شرف يتوق له جميع قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، وهذا ما نراه جليَا اليوم، من حرص وتسابق أبطال القوات المسلحة لنيل شرف الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن، والقضاء على الإرهاب الأسود الذي يصر أبطال القوات المسلحة على إقتلاعه من جذوره.

يوم الشهيد

الإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

كشف اللواء أح مدحت عبدالعزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن التخطيط الجيد والأخذ بالأسباب هو سمة النجاح داخل القوات المسلحة، لذلك أعدت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خطة شاملة للإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم كالآتي:

يتفضل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وكبار قادة القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول يوم 9 مارس.

إقامة شعائر صلاة الجمعة 15 مارس بمسجد المشير طنطاوي بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة تزامناً مع تلك المناسبة.

إقامة مهرجان رياضي بجهاز الرياضة للقوات المسلحة يوم 5 مارس يتم فيه إقامه مباريات ودية في كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والعدو بالكراسي المتحركة "تتابع" بين فرق الجمعية وتقديم عروض للموسيقات العسكرية.

إقامة معرض فني للمحاربين القدماء بفرع الوفاء والأمل لعرض إبداعات وأعمال المحاربين القدماء وأسر الشهداء والمصابين وذلك من الفترة 3 - 13 مارس.

عقد ندوة تثقيفية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بتشريف القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وتكريم بعض قدامى قادة القوات المسلحة وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية .

تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربي في جميع محافظات الجمهورية بمشاركة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الاحتفال.

زيارة مصابي العمليات الإرهابية بالمستشفيات العسكرية.

تنفيذ رحلات لأسر الشهداء ومصابي العمليات "المناطق العسكرية – القواعد البحرية / الجوية – الكليات العسكرية – مصانع القوات المسلحة – نوادي القوات المسلحة – المزارات السياحية" كما أنه مخطط تنفيذ عدد من الرحلات بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم.

القوات المسلحة

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب

قال اللواء أح مدحت عبدالعزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن مصر خاضت خلال تاريخها الحديث عددًا من الحروب؛ الأمر الذي انعكس بالسلب على مواردها البشرية والاقتصادية، مع تضحية جيل كامل في هذه الحروب التي استمرت نحو ربع القرن، وخلفت وراءها العديد من المصابين وأسر الشهداء.

وتقديرًا من القوات المسلحة لهذا القطاع العريض من المجتمع منذ اللحظة الأولى؛ أنشأت جمعية المحاربين القدماء في إبريل عام ١٩٥١ لترعى مصابي عمليات وأسر شهداء حرب عام ١٩٤٨والمحاربين القدماء من أبناء مصر والسودان، وكان أول رئيس لها هو اللواء محمد نجيب الذى كان هو نفسه من مصابي حرب 48.

اللواء محمد نجيب

وفي عام ١٩٥٣ انضمت الجمعية إلى الفيدرالية العالمية للمحاربين القدماء ومقرها باريس، كما أنشأت الجمعية مركز الطب الطبيعي والتأهيلي بالعجوزة عام ١٩٥٤؛ ليتولى إعداد الأفراد من ذوى الإعاقة من المحاربين القدماء، كما تم إنشاء مصنع للأطراف الصناعية عام ١٩٦٠.

ونجحت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب في تكوين الاتحاد العربي للمحاربين القدماء، ويشمل جميع الجمعيات المماثلة فى شتى أنحاء الوطن العربي؛ ليحق الرعاية الكاملة للمحاربين القدماء، بإنضمام 18 دولة عربية و5 منظمات تعمل بذلك المجال.

ومع بداية عام ١٩٩٥؛ حرصت جمعية المحاربين القدماء على التحديد الدقيق لشروط العضوية وتسجيل بيانات الأعضاء وربطها بالحاسب الآلي؛ لسهولة المراجعة واستخراج الإحصاءات اللازمة، كما تم تطوير أسلوب صرف الأجهزة التعويضية وزيادة الإعانات التى تصرف لأصحاب الدخل المحدود من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وفي عام 2005 تم ضم جمعية الوفاء والأمل إلى جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والتي كانت تتبع وزارة الشئون الاجتماعية في ذلك الوقت ليصبح فرع من فروع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، واعتبارًا من نوفمبر 2012؛ أصبحت بطاقة العضوية عالمية ويمكن الاستفادة منها طبقًا لمميزات الأعضاء فى الدول الأخرى.

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب

وآثرت القوات المسلحة ورجالها- في الوقت الذي تخوض فيه مصر معركة وجود؛ من أجل بناء حضارة جديدة وجمهورية جديدة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة- أن تكون دماؤهم وأرواحهم فداءً لمصر وشعبها، فقدمت العديد من الشهداء والتضحيات لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف وتأمين حدود الدولة وجبهتها الداخلية، بجانب تضحيات رجال الشرطة الأوفياء في نسيج وطني واحد يجسد أسمى معانى التضحية والفداء؛ دفاعا عن أمن الوطن واستقراره.

خدمات لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

أكد اللواء أح مدحت عبدالعزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن توجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بشأن تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالشكل الذي يتناسب مع التضحيات التي قدموها فداء لثرى الوطن، ولذلك فلزم التطوير الدائم والمستمر لأوجه التكريم والتواصل معهم في مكان إقامتهم وكذا التنسيق مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة للتواصل مع نظيرتها من الجهات المدنية لحل المشاكل وتذليل الصعاب التي تواجههم.

وتحدث مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب عن أبرز الخدمات التى قدمت:

تكريم جميع المستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات.

تكريم أوائل الطلبة من الشهادات العامة والجامعات من أبناء أسر الشهداء والمصابين ضمن تكريمات القوات المسلحة.

تقديم العديد من المساعدات والإعانات "المادية - المعنوية" للمستفدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات، وأعضاء الجمعية طبقاً للائحة الجمعية وبعد إجراء بحث "ميداني - اجتماعي" وهي "إعانة ثابتة - إعانة بدل مرافق - إعانة عاجلة - إعانة زواج - إعانة وفاة - منحة - سلفة - بدل نقدي للأجهزة التعويضية - الدراجات البخارية".

تم التصديق من الأمانة العامة لوزارة الدفاع على العلاج على نفقة القوات المسلحة لبعض الحالات من المستفدين من أسر الشهداء غير المستحقين للعلاج على نفقة القوات المسلحة.

تكريم جميع المستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات سنويَا من خلال الزيارات وعقد اللقاءات بجميع محافظات الجمهورية على مدار العام في حضور المحافظين والعمل على حل مشاكلهم.

تنفيذ زيارات منزلية لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات كبار السن الغير قادرين على حضور الاحتفالات أثناء تنفيذها بالمحافظات.

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب

المزايا الممنوحة لأسر الشهداء والمصابين

قال اللواء أح مدحت عبدالعزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن هناك العديد من المزايا الممنوحة لأسر الشهداء والمصابين وهي:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2804 لسنة 2017 بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن شغل المصابين وأسر الشهداء للوظائف وتم توظيف المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة.

قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 45 لسنة 2020 بشأن إعفاء أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من الرسوم الدراسية وكذا استثنائهم من شرطي الكثافة والسن عند التحويل.

قرار وزير التعليم العالي بمنح الطلاب أبناء الشهداء الكارت الذهبي الذي يتيح لهم جميع الخدمات التي تقدم بالكليات والمعاهد الحكومية بالمجان كذلك الأولوية في الحصول على المنح المجانية بالجامعات الخاصة والأهلية.

تقديم خدمة الغسيل الكلوي من خلال مركز الكلى المجهز بـ 30 وحدة غسيل كلوي.

إنتاج الأجهزة التعويضية والتكميلية ومساعدات الحركة والدواعم المفصلية بمصنع الأجهزة التعويضية بفرع الوفاء والأمل.

رعاية مصابي "العمليات/المصابين أثناء الخدمة" المقيمين في فرع الوفاء والأمل.

المتابعة الدورية للمسنين "رجال / سيدات" المقيمين بفرع الوفاء والأمل وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

تقديم الرعاية الطبية للمقيمين داخل فرع الوفاء والأمل بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية.

تقديم العلاج التأهيلي المناسب للحالات المرضية للمقيمين بفرع الوفاء والأمل من خلال مركز العلاج الطبيعي.

تدريب المصابين على الحرف التي تناسب الإصابة مثل "النحت – الخزف – الرسم على الزجاج- المصنوعات الجلدية" بقسم التأهيل بفرع الوفاء والأمل.

تصنيع الأثاث الخشبي اللازم للجمعية بمصنع الأخشاب بفرع الوفاء والأمل.

تقديم الرعاية المستمرة للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة من أبناء "العسكريين/المدنيين" المقيمين بفرع الوفاء والأمل مع إقامة حفلات ترفيهية لهم.

أنشطة تعود بالنفع على المحاربين

كشف اللواء أح مدحت عبدالعزيز فاوي، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أنه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تعود بالنفع على المحاربين منها:

رحلات اليوم الواحد لأسر الشهداء ومصابي العمليات من جميع محافظات الجمهورية لـ "المناطق العسكرية - القواعد البحرية / الجوية - الكليات العسكرية - مصانع القوات المسلحة - نوادي القوات المسلحة - المزارات السياحية".

تنفيذ معرضي فنيين لعرض منتجات المحاربين وأسر الشهداء من خلال احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم واحتفالات أكتوبر.

ذوي الهمم

أكد اللواء أح مدحت عبدالعزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن ذوي الهمم يعيشون عصرهم الذهبي منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد يحققون العديد من النتائج المبهرة في مجالات متعددة، ما يثبت مدى قدرتهم على تحدي الصعوبات كما أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل دعمهم وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها، وتوفير أفضل سبل العناية بهم، سواء من حيث العمل على تنمية مهاراتهم، وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، بجانب اكتشاف مواهبهم ورعايتها، تأكيدًا للمشاركة المجتمعية الفعالة، وتطبيقًا لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز وهذا ما تقوم به جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.

وفي مواصلة جهود تعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، التي من شأنها توفير مزيد من الدعم والرعاية لبناتنا وأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ يعتبر نادي المحاربين القدماء الممثل الوحيد للقوات المسلحة في مجال رياضة المعاقين والمسجل في اللجنة البارالمبية واتحاداتها مننذ سنة 1995 وحتى الان.

ولأول مرة في تاريخ نادي المحاربين القدماء تحصلت الفرق الرياضية على عدد 4 كأس وعدد 149 ميدالية خلال الموسم الرياضي 2022/2023 في ألعاب:

كرة السلة – تنس الطاولة – رفع أثقال – السباحة – ألعاب قوى – الريشة الطائرة

وبناءا على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالإهتمام بالرياضة وأوامر السيد مدير جمعية المحاربين القدماء فقد تم تطوير منظومة وأدوات التدريب بنادي المحاربين القدماء لتتماشى مع أحدث ما تم الوصول إليه.



رفع الأثقال:

تم اشتراك فريق رفع الاثقال في عدد 1 بطولة جمهورية لرفع الأثقال وحصل الفريق على كاس بطولة الجمهورية

ذهبية فضية برونزية الإجمالي

4 4 2 10

وتم الاشتراك اللاعب مظهر تمام واللاعبة صفاء محمد ابراهيم واللاعب شعبان يحي الدسوقي في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر وقد تحصل اللاعب مظهر تمام على الميدالية الذهبية وقد تحصلت اللاعبة صفاء محمد ابراهيم على الميدالية الذهبية وقد تحصل اللاعب شعبان يحي الدسوقي على الميدالية الذهبية.

تنس الطاولة:

كما تم اشتراك فريق تنس الطاولة في عدد 3 بطولات جمهورية وقد تحصل الفريق على كأس بطول الجمهورية :

ذهبية فضية برونزية الإجمالي

19 7 15 41

كما تم اشتراك عدد 3 لاعبين في فريق تنس الطاولة في بطولة فرنسا الدولية وهم :

اللاعب خالد عبدالسلام حصل على الميدالية الذهبية (فردي -زوجي) واللاعبة فوزية غمرى حصلت على الميدالية الذهبية (فردي -زوجي) واللاعبة منى محمد الشبراوي حصلت على الميدالية الفضية (زوجي).

الريشة الطائرة:

تم اشتراك فريق الريشة الطائرة في عدد 2 بطولة جمهورية والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي وقد حصل الفريق على الميداليات وهي

ذهبية فضية برونزية الإجمالي

5 12 15 32



كرة السلة للكراسي:

تم اشتراك الفريق في بطولة الدوري لكرة السلة للكراسي المتحركة التي أقيمت بصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر وحصل الفريق على المركز الأول.

السباحة:

تم اشتراك فريق السباحة في عدد 3 بطولة الجمهورية وبطولة كأس مصر

ذهبية فضية برونزية الإجمالي

3 18 5 26

ألعاب القوى

تم اشتراك فريق ألعاب القوى في بطولة الجمهورية والتي أقيمت بالمركز الأوليمبي بالمعادي وحصل الفريق على الميداليات

ذهبية فضية برونزية الإجمالي

10 8 11 29



رسالة للمصريين

قال اللواء أح مدحت عبدالعزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن الأجيال الجديدة هم ثمرة المستقبل وأمل مصر في غد أفضل، لذلك فيجب أن يدركوا أنه في هذا اليوم “يوم الشهيد” نستعيد بطولات وأمجاد قواتنا المسلحة ونحي أرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا حياتهم فداء للوطن ونقف تحية إجلال وتقدير لجيل ذهبي من شعب مصر أبى الخضوع للنكسة والإنحناء للهزيمة فقدم العديد من التضحيات من أجل تحرير الأرض واستعادة الكرامة.

ومن حق الأجيال القادمة أن يعرفوا بطولات محاربينا حتى لا تضيع دماءهم التي فقدوها هباءا ومن حقهم أيضا أن يتخذوا من تلك الكوكبة من البشر الذين عبروا بنا إلى حدود التنمية والمستقبل وأقول لهم أن سيناء عادت بعد ملحمة من البطولات والانجازات تواصلت مع العمل الدؤوب والإصرار العظيم من جانب الشعب المصري.

ووجه اللواء أح مدحت عبدالعزيز فاوي رسالة لشباب مصر قال فيخا أن السلام لا يأتي من فراغ ولكنه أيضا لا يستمر إلا بقوة تحميه وأن السلام ثمن تدفعه الشعوب من دم أبطالها وأرواح شهدائها.