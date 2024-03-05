ناقد فني: مسلسل الحشاشين تجربة نادرة لم تحدث في الدراما العربية.. فيديو

قال الناقد الفني عبدالله غلوش، إن مصر هي التي بدأت الدراما التاريخية، ولكن ابتعدنا عنها فترات طويلة، واستطاعت دول أخرى أن تتفوق علينا فيها، ومسلسل الحشاشين متعوب فيه وفيه مصاريف كبيرة.



وأضاف "عبدالله غلوش" خلال لقائه مع الإعلامي "محمد مصطفى شردي"، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مسلسل الحشاشين كان من المفترض عرضه خلال رمضان الماضي، ولكن تم التأجيل بسبب الحاجة إلى مزيد من الوقت وسفريات عديدة.





وتابع أنه تم السفر إلى دول أجنبية عديدة لتصوير المسلسل، كما تم الاستعانة بخبراء أجانب في الجرافيكس وتصميم معارك، مؤكدًا أن المشاهد سيرى مسلسل كأنه مسلسل أجنبي.





وأوضح أن كريم عبدالعزيز وبيتر ميمي وعبدالرحيم كمال، وكل فريق العمل سعيد بتجربة نادرة لم تحدث في الدراما العربية وتدعو للفخر.