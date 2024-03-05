خاصة الأطفال.. الفنانة داليا مصطفى تكشف عن مبادرة مهمة لعلاج مرض السكر

أكدت الفنانة داليا مصطفى، أنه نشرت صورة لي أنا وشقيقتي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأنا أضع جهاز لقياس السكر، معلقة “وجدت أم أرسلت لي رسالة بأن أبنها مصاب بالسكر ولا يرغب في وضع الجهاز، ولكن بعد نسر صورتي شجعته على وضعه”.

وقالت داليا مصطفى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أنه لا يوجد مشكلة من وضع جهاز لقياس السكر، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك برنامج للتوعية، حول أهمية هذا الجهاز، وعدم التنمر على الأطفال الذين يقومون بوضعه.

وتابعت الفنانة داليا مصطفى، أنهأتمن أن يتواجد جهاز السكر وعلاجه، في مستشفيات التأمين الصحي، وأن يتم تخصيصه للأطفال.

