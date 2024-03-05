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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 12 حالة تعدِ على أملاك الدولة بفارسكور

تعديات
تعديات

صرحت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة ال٢٢ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت مرحلتها الثانية مطلع الاسبوع الماضى .

واشارت إلى أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها،  لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة عدد ١٢ حالة تعدِ بمساحة ١٢٧٠ مترا مربعا وذلك بعدد ٥ حالات تابعة لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى و٧ حالات تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بنطاق مركز فارسكور..

وأضافت " محافظ دمياط " وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الحالية ١٢٦حالة تعدِ على أملاك الدولة باجمالى مساحة ٩٨٣٢ مترا مربعا  ، وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية..

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