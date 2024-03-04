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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تداول 40 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

صدى البلد

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم استقبال 11 سفينة ومغادرة 9 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم "الاثنين"، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 16039 طنًا، شملت 151 طن يوريا معبأ، و2400 طن كسب صويا، و700 طن علف، و6151 طن رمل، و2327 طن يوريا و4310 أطنان بضائع متنوعة.


وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 39 ألفًا و676 طنًا، شملت 8431 طن قمح، و16400 طن خردة، و6128 طن حديد، و2000 طن زيت طعام، و2217 خشب زان، و4500 طن كسب صويا، موضحا أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 818 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 245 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3345 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 60 ألفًا و305 أطنان، وبمخازن القطاع الخاص وصل إلى 85 ألفًا و661 طنًا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2448 طن قمح، متجهين لصوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات "دخولًا وخروجًا" 5889 شاحنة.

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