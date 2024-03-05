استعداد المساجد لاستقبال شهر رمضان 2024| تحديد موعد أول صلاة التراويح

صلاة التراويح تعتبر من أعظم العبادات التي يقوم بها المسلمون في شهر رمضان الفضيل، فهي ليست مجرد صلاة بل هي فرصة للتواصل العميق مع الله، ولها فضل عظيم ومغفرة للذنوب كما روى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف. إن القيام بصلاة التراويح بإيمان واحتساب يُعفى عنه ما تقدم من ذنبه، وهذا يشير إلى أهمية هذه الصلاة في تطهير النفس والتقرب إلى الله.

