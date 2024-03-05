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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالصفع والضرب.. شجار عنيف بين زوجين داخل محكمة الأسرة بالهند| ما السبب؟

شجار
شجار

في لحظة عادة ما تُعتبر مهيبة داخل قاعات المحكمة، تحولت قضية داخل محكمة الأسرة إلى صراع مثير بين زوجين في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت.

حيث ظهر رجل وامرأة يخوضان جدالا لفظيا حادا تحول في النهاية إلى عنف جسدي.

وقع الشجار الصادم داخل قاعة المحكمة، حيث تبادل الطرفان التهديدات واللكمات بشكل علني. 

تظهر المرأة في الفيديو وهي تندفع باتجاه الرجل بتهديدها واستفزازها. 

وبينما حاول العديدون التدخل لفض النزاع، لم يجد الرجل سبيلاً سوى الرد بصفعة قوية في واقعة صادمة لجميع من شاهدوها.

ومع استمرار التصاعد في النقاش بين الطرفين، جذبت المواجهة انتباه المتفرجين الذين تجمعوا حول الزوجين لمشاهدة الشجار العلني المثير.

محكمة الاسرة شجار زوجين

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