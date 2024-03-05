زوجة شريف إدريس تكشف تطورات حالته الصحية

طمأنت زوجة الفنان شريف إدريس الجمهور على الحالة الصحية لزوجها، بعد تعرضه مؤخرًا لوعكة صحية شديدة نقل على آثارها المستشفى

ونشرت زوجة شريف إدريس، عبر حسابه زوجها الشخصي على موقع فيس بوك، منشورا تؤكد فيه أن حالة زوجها الصحية بدأت في التحسن، وأشارت إلى أنه خرج من المستشفى، وعقبت: أنا زوجة شريف، الحمد لله شريف خرج من المستشفى ورجع البيت وإن شاء الله يبدأ رحلة علاج من بكرة، بيعتذر إنه مش قادر يرد على التليفون نهائي من التعب والألم اللي ماسك جسمه كله، دعواتكم.

وكانت آخر أعمال الفنان شريف أدريس مسلسل سوق الكاتنو الذى عرض فى مضان الماضى نع الفنان أمير كرارة والمخرج حسين المنباوى

وعلق الفنان شريف إدريس، على مشاركته في مسلسل سوق الكانتو، قائلا: "أنا اتخضيت أما كنت بقرأ الورق من مشاهد الأكشن".