عرض فيلم " أنف وثلاثة عيون " بمهرجان مسقط السينمائي

كشف مهرجان مسقط السينمائي عن عرض فيلم أنف وثلاثه عيون ، يوم 5 مارس الجاري ، ضمن فعاليات دورته الحالية .

تدور أحداث الفيلم حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، الذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، و على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!

العمل من بطولة ظافر العابدين، وصبا مبارك، وسلمى أبو ضيف، وأمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم في ظهور خاص، وجيهان الشماشرجي، وصدقي صخر، سلوى محمد علي، ونبيل ماهر، ونور محمود، ونورا شعيشع، وكريمة منصور، ورمزي العدل، وحسن العدل، والطفل سليم مصطفى.

الفيلم للمخرج أمير رمسيس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس.

أنف وثلاث عيون سبق وأن تم تقديمه في عمل سينمائي عام 1972، قامت ببطولته وإنتاجه الفنانة ماجدة وشاركها في التمثيل كل من محمود ياسين ونجلاء فتحي وميرفت أمين، وأخرجه حسين كمال.