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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مش مكسوفة.. داليا مصطفى تعلن عن إصابتها بمرض السكري

داليا مصطفي
داليا مصطفي

أعلنت الفنانة داليا مصطفي عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، عن إصابتها بمرض السكري. 

 

وقالت داليا مصطفي في تصريحات خاصة لصدي البلد : خلال الأيام الماضية ، قمت بنشر صورة ظهرت فيها وأنا أرتدي جهازا، البعض تسأل عنه وآخرين كانوا علي علم به. 

 

واستكملت داليا مصطفي ؛ هذا الجهاز خاص بمرض السكري الدي أصبت به ، ولا أشعر بالكسوف بالإعلان عن إصابتي بهذا المرض . 

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وكان آخر أعمال داليا مصطفي هو مسلسل علاقة مشروعة، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي . 

المسلسل بطولة ياسر جلال وداليا مصطفى ومي عمر وميمي جمال ومراد مكرم ومن تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي، ويتكون من ١٥ حلقة.

 

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية،  من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسرجلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

الفنانة داليا مصطفى داليا مصطفي شهر رمضان مرض السكري مسلسل علاقة مشروعة

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