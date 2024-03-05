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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انتقام جماعي.. ركاب حافلة يبرحون اللصوص ضربًا

ركاب حافلة
ركاب حافلة

أثار مقطع فيديو واقعي، يُشبه مشهدًا من فيلم Munna Bhai MBBS، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، حيث ظهر فيه ركاب حافلة في دلهي، وهم ينفذون انتقامًا عنيفًا ضد أفراد يُشتبه في قيامهم بعمليات نشل داخل الحافلة.

وفي المقطع الذي انتشر على نطاق واسع، يظهر مجموعة من الركاب، وهم يتِّحدون؛ للقبض على المشتبه بهم، حيث يتعرض اللصوص للضرب والركل بشكل عنيف، رغم توسلاتهم وبكائهم.

وتأتي هذه الحادثة، في سياق سلسلة من حالات النشل التي شهدتها حافلات دلهي خلال الأشهر الأخيرة. 

وفي حين أشاد بعض رواد مواقع التواصل، بجهود الجمهور في تلقين اللصوص درسًا، فإن آخرين ركزوا على تقصير الحكومة المحلية في توفير الحماية للمواطنين داخل الحافلات.

الفيديو يبدأ بعدة أشخاص ينفذون هجومًا متكررًا على المشتبه بهم، بينما يسمع صراخ الركاب الآخرين. 

وعلى الرغم من التماسات الرحمة؛ فإن الاعتداء مستمر، حيث يقوم الركاب بركل اللصوص عدة مرات.

ويطلب أحد رواد مواقع التواصل، الذي شارك الفيديو على موقع “X”، من سائق الحافلة التي بها الصوص، التوقف مباشرة أمام مركز الشرطة. 

وأثناء تداول الفيديو، أبدى بعض المعلقين عليه، دعمهم لتصرفات الركاب مع اللصوص، واقترحوا أن العقاب الجسدي مناسب لهم.

ركاب حافلة نشالين مصارعة

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