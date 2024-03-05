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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجدد القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة

قصف اسرائيلي
قصف اسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية منذ قليل، بـ تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، وكان أعنفها في بيت لاهيا شمال القطاع.

وأظهرت لقطات فيديو، سقوط عدد من الصواريخ على مدينة غزة.

وأشارت مصادر أولية إلى سقوط عدد من القتلى، جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء الخميس "تطويق" مدينة غزة بعد 6 أيام على بدء توغله البري في القطاع الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري، إن القوات الإسرائيلية "أكملت تطويق مدينة غزة، مركز منظمة حماس الإرهابية".

وبحسب هغاري، فإن "مفهوم وقف إطلاق النار ليس مطروحا على الطاولة حاليا على الإطلاق" في اليوم السابع والعشرين للحرب بين إسرائيل والحركة التي تسيطر على قطاع غزة.

تجدد القصف الإسرائيلي قطاع غزة بيت لاهيا

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