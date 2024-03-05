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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مقتل 3 مسعفين له.. حزب الله يتبنى إطلاق صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله

أعلن حزب الله عن مقتل 3 مسعفين في قصف إسرائيلي طال مركزا للهيئة الصحية الإسلامية التابعة له في جنوب لبنان، ولاحقا الرد على ذلك بإطلاق صواريخ، على وقع استمرار التصعيد عند الحدود منذ نحو 5 أشهر.

وقالت غرفة العمليات التابعة للهيئة الصحية في بيان "ارتقى المتطوعون الثلاثة بغارة إسرائيلية مباشرة على مركز الدفاع المدني- الهيئة في العديسة" في جنوب لبنان.

ولاحقا أعلن حزب الله أنه ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة العديسة ومقتل عدد من المسعفين؛ استهدف مقاتلو الحركة عند الساعة 09:50 من مساء يوم الإثنين مستعمرة "غشر هازيف" القريبة من نهاريا بدفعات من صواريخ الكاتيوشا.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض عدد من الصواريخ وأفاد بعدم وقوع إصابات.

وجاء هذا القصف بعد ساعات من إعلان مسعفين إسرائيليين مقتل عامل أجنبي وإصابة أشخاص آخرين بجروح في قصف صاروخي بالقرب من الحدود.

وتبنى حزب الله الإثنين في بيانات منفصلة، هجمات عدة على مواقع عسكرية إسرائيلية.

حزب الله قصف اسرائيلي جنوب لبنان

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