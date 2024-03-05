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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القسام تعلن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في خان يونس

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أوقعت أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة أنباء العالم العربي.

وجاء في بيان لـ كتائب القسام على تليجرام، أن مقاتلين لها استهدفوا القوة الإسرائيلية داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للتحصينات خلال المعارك بحي الأمل غرب مدينة خان يونس.

وأضاف البيان أن المقاتلين قاموا بقنص جنديين إسرائيليين من مسافة صفر، ما أدى لمقتلهما مباشرة، كما قصفوا 4 دبابات إسرائيلية وجرافتين عسكريتين بقذائف صاروخية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم السبت مقتل ثلاثة جنود وإصابة 14 آخرين، بينهم 6 في حالة حرجة، في خان يونس بجنوب القطاع، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

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