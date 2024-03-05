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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الإنسان الغزال.. شاب يدور على رأسه داخل مول تجاري |فيديو

الإنسان الغزال
الإنسان الغزال

انتشر مقطع فيديو على الإنترنت يُظهر شابًا يقوم بحركة دوران سريعة على الأرض، مشابهة لحركة دوران جهاز الفيدجيت سبينر، مما أثار ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

تبدأ اللقطات المثيرة، التي تم نشرها على إنستجرام، شابًا يؤدي هذه الحركات الصعبة داخل مول تجاري. 

بعد لحظات قليلة فقط، ينقلب على رأسه على الأرض، ويبدأ في الدوران بيديه متوازنًا على رأسه، وبمجرد أن يستقر، يترك يديه ويزيد من سرعة الدوران برأسه فقط.

لا يكتفي الشاب بذلك، بل يضيف لمسة من الإبداع بتمديد ساقيه في بعض الأحيان وجلبهما إلى صدره في الأحيان الأخرى. 

وقد أثار هذا المشهد الفني إعجاب المتسوقين الذين شاهدوا الأداء، حيث وقفوا يراقبوا بنظرات فضولية هذا الشخص الموهوب. 

وبعد أن يكمل دورانه لبضع ثوانٍ إضافية، ينهض الشاب بثقة ويستعيد وضعه الطبيعي، وقد انتشر الفيديو تحت عنوان "الإنسان الغزال".

https://www.instagram.com/p/Cyqdr2ONe6T/?igsh=MTlpY2F2NDQwbjZrZg==

الإنسان الغزال مول مواقع التواصل الاجتماعي

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