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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت هنا باطلالة كاجوال بلوك ميك اب مميز بألوان النيود الجذابة.

 مشاركة هنا الزاهد في فيلم “مستر إكس” 

ومن ناحية اخري، عٌرض للفنانة هنا الزاهد في السينما مؤخرًا فيلم مستر إكس، بطولة أحمد فهمي ومن تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب وشارك فيه أوس أوس، رحاب الجمل، محمد أنور، بيومي فؤاد، محمود حافظ، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم بيج رامي، جمال حمزة، إبراهيم فايق، مجدي عبدالغني، عمرو يوسف، أكرم حسني، مصطفى خاطر، علاء مرسي، أحمد فهيم، محمد ثروت، إلهام شاهين، محمد شاهين.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

 وتنتظر هنا الزاهد حاليًا عرض فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي انتهت من تصويره ويشاركها البطولة هشام ماجد، والعمل من إخراج أحمد الجندي، ويشاركها البطولة هشام ماجد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز.

الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد فيلم مستر إكس فيلم “مستر إكس” موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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