إطلاق الملايين من بعوضة مصرية مُعدلة وراثيا في الجو.. ما القصة ؟

بعوض مُعدل وراثيا.. قد يبدو الأمر غريبا لكن هذا ما تطمح لتنفيذه البرازيل قريبا عبر إطلاق أعداد كبيرة من البعوض المُعدل وراثيا.

إطلاق بعوض مُعدل وراثيا

تاتي هذه الخطة لمكافحة الحالات المتزايدة من حمى الضنك، بعدما تم الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة إصابة بالفيروس الذي ينتشر عن طريق البعوض في أول شهرين من هذا العام، أي أكثر بنسبة 226% مما تم الإبلاغ عنه في نفس الفترة من عام 2023.

بحسب مجلة “لايف ساينس” العلمية، تشهد العديد من المدن المختلفة حالة طوارئ، وفي فبراير الماضي، أعلنت ريو دي جانيرو أن تفشي المرض يمثل حالة طوارئ صحية عامة بعد أن سجلت المدينة أكثر من 42 ألف حالة إصابة بالمرض منذ بداية العام.

بحسب وكالة أسوشيتد برس، يعيش ما يقرب من نصف سكان العالم في مناطق معرضة لخطر الإصابة بحمى الضنك، ويتفشى المرض في البرازيل وينتشر باستمرار.

وبين عامي 2003 و2019، تم الإبلاغ عن أكثر من 11 مليون حالة في البلاد، مع انتقال العدوى التي تحدث عادة خلال موسم الأمطار السنوي ، من أكتوبر إلى مايو. ومع ذلك، تحدث حالات تفشي كبيرة بشكل غير عادي كل ثلاث إلى أربع سنوات تقريبًا.

مرض حمى الضنك

تظهر الأعراض على 1 من كل 4 أشخاص مصابين بفيروس حمى الضنك، والتي تشمل الحمى والصداع والغثيان. وتختفي هذه الأعراض بشكل عام خلال يومين إلى سبعة أيام.

ومع ذلك، يمكن أن يتطور المرض ويصبح شديدًا، مما يؤدي إلى دخول المستشفى وربما الوفاة، ولا يوجد علاج حتى الآن للعدوى.

لكن هناك عدة طرق للسيطرة على تفشي انتشار حمى الضنك، من بينها طرح لقاح . وتشمل هذه الاستراتيجيات استخدام البعوض المعدل وراثيًا، وتقوم الشركة بتوليد ذكور بعوض الزاعجة المصرية - النوع الذي ينشر فيروس حمى الضنك إلى البشر - والتي يتم تعديلها وراثيا لحمل الجين الذي يقتل أي ذرية أنثى تفرخ قبل أن تصل الآفات إلى مرحلة البلوغ.

بعوض الزاعجة المصرية

وتنتشر حمى الضنك فقط من خلال لدغات أنثى بعوض الزاعجة المصرية ، لذا فإن إطلاق هذا البعوض المعدل في منطقة ما يمكن أن يساعد في تقليل عدد الآفات التي يمكن أن تنشر الفيروس بين البشر.

يتم وضع بيض ذكور البعوض المعدل من شركة Oxitec في صناديق ويتم حثها على الفقس مع إضافة الماء حيث يضع البعوض المصري بيضه في المياه الراكدة، وتحديدًا على الجدران الداخلية للحاويات التي تحتوي على الماء، لمحاكاة ما يحدث في الطبيعة.

وقالت ناتاليا فيريرا المدير العام لشركة أوكسيتيك في البرازيل إن هذه الطريقة يمكن أن يقلل أعداد الزاعجة المصرية بنسبة تصل إلى 90% في المناطق التي يتم فيها إطلاق البعوض المعدل وراثيا.

وتطلق شركة Oxitec هذا البعوض المعدل في العديد من المدن في البرازيل، بما في ذلك مدينة سوزانو في ولاية ساو باولو، التي أعلنت حالة الطوارئ بسبب حمى الضنك في فبراير، حسبما ذكرت رويترز .

البرازيل ليست الدولة الأولى التي تستقبل ذلك ففي عام 2021، وتم إطلاق بعوض الزاعجة المصرية المعدل وراثيًا لأول مرة في الولايات المتحدة ، لتقليل أعداد البعوض البري المسبب للأمراض.