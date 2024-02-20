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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

حمى وإسهال وتشنجات.. أعراض تسمم الطعام الناجم عن تناول الدجاج الفاسد

أعراض التسمم
أعراض التسمم

تسمم الطعام الناجم عن تناول الدجاج الفاسد قد يتسبب في ظهور أعراض مختلفة. قد تظهر هذه الأعراض في غضون ساعات قليلة إلى عدة أيام بعد تناول الدجاج الملوث، إليك بعض الأعراض الشائعة لتسمم الطعام الناجم عن تناول الدجاج الفاسد، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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ما هي أعراض تسمم الطعام الناجم عن تناول الدجاج الفاسد؟

ألم في المعدة: قد يشعر المصاب بألم في منطقة المعدة والبطن، وقد يكون الألم حادًا أو متوسطًا.

غثيان وقيء: قد يعاني المريض من غثيان شديد يمكن أن يتطور إلى قيء.

إسهال: يمكن أن يحدث إسهال شديد ومتكرر، وقد يكون البراز مائيًا ولزجًا وغير طبيعي.

حمى: قد ترتفع درجة حرارة الجسم وتظهر حمى خفيفة إلى معتدلة.

ضعف عام وإرهاق: قد يشعر المصاب بالضعف العام والإرهاق الشديد.

صداع: قد يصاحب التسمم الغذائي صداع متوسط إلى شديد.

تشنجات وآلام عضلية: في حالات نادرة، قد تحدث تشنجات عضلية وآلام.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض بعد تناول الدجاج الفاسد، فيجب عليك البحث عن الرعاية الطبية فورًا. قد يتطلب التسمم الغذائي الخطير العلاج الطبي والاهتمام لمنع حدوث مضاعفات.

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