المدرسين وصلوا والحصص اشتغلت|شاهد حل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا بعد تدخل الوزير

حل أزمة عجز المعلمين
حل أزمة عجز المعلمين
ياسمين بدوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن صور ترصد حل أزمة عجز المعلمين في مدرسة الشهيد جندي مجند مصطفي هاني عبدالحميد بتونا الجبل الابتدائية بإدارة ملوى التعليمية بمحافظة المنيا 

وتكشف الصور عن تصحيح الوضع في المدرسة المذكورة اليوم ، وعودة الطلاب لفصولهم بعد توفير معلمين لتغطية حصص اليوم الدراسي لهم ، وانهاء مشهد جلوس الطلاب في الملعب طوال اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تابع بإهتمام بالغ الفيديو الذي تم تداوله بشأن وجود عجز صارخ في المعلمين في مدرسة الشهيد جندي مجند مصطفي هاني عبدالحميد بتونا الجبل الابتدائية بإدارة ملوى التعليمية بمحافظة المنيا

وعلم موقع صدى البلد انه على الفور تواصل وزير التربية والتعليم مع مديرية التربية والتعليم بالمنيا و وجه بحل الازمة فورا 

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم انه بالفعل بدأ حل المشكلة من اليوم وانتظمت الدراسة في المدرسة المذكورة

تفاصيل أزمة عجز المعلمين في المدرسة

وكان قد شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولا لفيديو يستغيث مصوره بالمسئولين عن التعليم ، بسبب وجود أزمة في مدرسة الشهيد جندي مجند مصطفي هاني عبدالحميد بتونا الجبل الابتدائية بإدارة ملوى التعليمية بمحافظة المنيا.

وقال مصور الفيديو ، إن المدرسة تعاني من عجز صارخ في المعلمين ، والتلاميذ يجلسون في ملعب المدرسة لعدم وجود معلمين من أول العام الدراسي .

وأضاف مصور الفيديو : أكثر من 12 فصلا بلا مدرسين ، عندنا أكثر من 350 حصة  في المدرسة “ملهاش مدرسين” ، ولم يتم عمل تعيينات جديدة بالمدرسة قبل العام الدراسي ، ومدرسين التربية الرياضية بيشيلوا الحصص الفاضية في الملعب “عشان مايعملوش مشاكل في الفصول”.

جدير بالذكر أنه قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 ، كان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مديري المدارس مسؤولون عن سد أي عجز داخل مدارسهم، مشيرًا إلى أن القرار الصادر للمدارس يمنحهم الحق في التعاقد مع معلمي الحصة، مع إشراكهم في أعمال الامتحانات والمراقبة، كما أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش للاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم السابقة التي يُعتد بها في بناء منظومة تعليمية قوية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية ضمان عدم وجود أي مدرسة تعاني من عجز في المعلمين، مع الاستعانة بمعلمي الحصة لسد أي احتياجات طارئة، مؤكداً على ضرورة الإبلاغ الفوري لمديرية التربية والتعليم والوزارة عن أي عجز، لضمان سرعة توفير الكوادر التعليمية والحفاظ على انتظام العملية التعليمية وجودتها.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى إلى تحسين جودة التعليم، ودعم القيادات الناجحة التي تمتلك القدرة على التعامل مع التحديات وحلها بفعالية، مع الالتزام بأن يكون معيار اختيار القيادات قائماً على النجاح في العمل والقدرة على تحقيق النتائج.

