أحمد موسى: إثيوبيا تحاول تهديد بعض الدول بينها الصومال وإريتريا والسودان

قال الإعلامي أحمد موسى إن وزير الخارجية شدد على أن إثيوبيا متوهمة أن مصر ستنسى مصالحها الوجودية للنيل، لافتا إلى أن مصر ذهبت لمجلس الأمن مرتين، وستتجه للقضاء والتحكيم الدولي.

جلسة الأمم المتحدة

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»: إثيوبيا تحاول تهديد بعض الدول، وعلى رأسها الصومال وإريتريا والسودان، لافتا إلى أن جلسة الأمم المتحدة شهدت مواجهة ساخنة بين عضو البعثة الدبلوماثية الدائمة بنيويورك وممثل إثيوبيا.

وفي سياق آخر، قال الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا أوقف الحرب على غزة؛ سيكون رجل سلام حقيقي، ويستحق جائزة نوبل.



نحتاج إلى سلام ووقف الحرب

وأضاف أحمد موسى، نحن في حاجة إلى سلام ووقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، لافتا إلى أنه يكفي ما حدث من الحروب، وبدلا من توجيه الأموال إلى الحروب؛ يتم دفعها في أمور التنمية.