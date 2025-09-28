أحمد موسى: ترامب يستحق جائزة نوبل لو أوقف حرب غزة

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا فعلها حقا سيكون رجل سلام حقيقي، ففي حال وقف إطلاق النار في غزة سيكون حقا رجل سلام ويستحق جائزة نوبل.

حاجة إلى سلام ووقف الحرب

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أننا في حاجة إلى سلام ووقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، لافتا إلى أنه يكفي من الحروب، وبدلا من توجيه الأموال إلى الحروب يتم دفعها في أمور التنمية.

أحداث 7 أكتوبر

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر هي الدولة الوحيدة المستهدفة مما حدث يوم 7 أكتوبر، مردفًا: «اللي حصل دا كله هدفه مصر، وليس 21 دولة عربية أخرى، اللي حصل دا عاوزك تحارب، وهو دا الموضوع من الآخر».