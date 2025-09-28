أحمد موسى: مصر اعتبرت السد الإثيوبي «سد خراب» وإثيوبيا ارتكبت مخالفات

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر اعتبرت السد الإثيوبي «سد خراب» وإثيوبيا ارتكبت مخالفات في هذا الملف، وفقا لما أعلنه وزير الخارجية في كلمته بالأمم المتحدة.

الأعراف والقوانين الدولية

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن وزير الخارجية شدد على أن إثيوبيا أعلنت انتهاء بناء السد، وأن ما مضى قد مضى كاسرة الأعراف والقوانين الدولية.

رجل سلام حقيقي

وقال الإعلامي أحمد موسى ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا فعلها حقا سيكون رجل سلام حقيقي، ففي حال وقف إطلاق النار في غزة سيكون حقا رجل سلام ويستحق جائزة نوبل.

حاجة إلى سلام ووقف الحرب

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أننا في حاجة إلى سلام ووقف الحرب الدائرة في قطاع غزة،