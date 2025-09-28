بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي"

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، وذلك اليوم الأحد.

المستجدات في الساحة الإقليمية

ومن المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي» عدد من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

وفي حلقة أمس؛ أشاد الإعلامي أحمد موسى بتحويلات المصريين من الخارج، حيث بلغت نحو 36 مليار دولار، ومنها طرح أراضي للمصريين بالخارج.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن المبادرة شملت توفير أراضي للمصريين وفقًا للإعلان الخاص من وزارة الإسكان، مردفًا: «اللي كان دافع فلوس علشان يأخد أرض في أكتوبر جاتله في سوهاج».