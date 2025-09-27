رسائل قوية للرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية.. تعليق أحمد موسى | بث مباشر

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت.

وتحدث أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، عن قصة معبر رفح منذ 2005 حتى اللحظة الحالية، بالإضافة إلى تطرقه إلى سيطرة حماس على السلطة ومعبر رفح من الجانب الفلسطيني عام 2007.

وتابع: «حاليًا جيش الاحتلال الإسرائيلي من يسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ومصر لم ولن تتعامل مع جيش الاحتلال، كما أن معبر رفح معبر للأفراد وليس للبضائع».

وأشار أحمد موسى إلى أن الرئيس السيسي خلال كلمته تحدث عن معبر رفح، بالإضافة إلى اتفاقية المعابر، كما أن الرئيس أجاب على العديد من الرسائل خلال كلمته.

