مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي
مقتـ.ل شاب على يد 3 عاطلين بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية
زيادة أموالك.. شهادات بنك مصر والأهلي 2025 أفضل الأوعية الادخارية
وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين
خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر
أول تعليق من أحمد السقا بعد حادث تهشم سيارته
بعد وصولها لـ30 جنيها.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم
أحمد موسى يطالب بالتحقيق في شبهة حصول شخص على عدة قطع أراض بمشروع بيت الوطن
البابا تواضروس: نحتاج ثلاثية "التطوع والتبرع والتضرع" لترسيخ ثقافة العطاء
على كرسي متحرك.. حكاية معمرة فلسطينية تتجاوز 100 عام تجتاز طرق الموت هربا من القصف
المدرسين وصلوا والحصص اشتغلت|شاهد حل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا بعد تدخل الوزير
حزب التجمع: نخوض الانتخابات بالقائمة الوطنية.. والتحالفات لا تمس أجندتنا السياسية
على كرسي متحرك.. حكاية معمرة فلسطينية تتجاوز 100 عام تجتاز طرق الموت هربا من القصف

أحمد العيسوي

في قلب المأساة التي يعيشها قطاع غزة، تطلّ قصة إنسانية تختصر حجم الألم والصمود في آن واحد. إنها قصة "جازية"، امرأة فلسطينية تجاوز عمرها المئة عام، لم يمنعها جسدها الضعيف ولا قسوة الطريق من خوض رحلة نزوح قاسية بحثًا عن النجاة. جلست على كرسي معدني متحرك، تسير فوق طرق مدمرة تركت آثارها على جسدها، بينما القصف والمجازر الإسرائيلية تحاصر كل من بقي في القطاع.

رحلة نزوح محفوفة بالقسوة

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن جازية اضطرت للنزوح قسرًا نحو جنوب قطاع غزة. في منشور على صفحتها عبر "فيسبوك"، قالت الوكالة إن هذه السيدة العجوز لم تفقد الأمل رغم ما مرت به، وكل ما تتمناه هو أن يعيش أطفال ابنها في سلام وأمان.

جازية وصفت رحلتها المؤلمة بقولها: "كنت جالسة على كرسي معدني متحرك على طول طريق مدمر، وكل متر عبرته يترك بصمته على جسدي الضعيف". كلماتها تعكس صورة مكثفة لمعاناة النزوح، حيث يتحول كل متر من الطريق إلى معركة بقاء.

نزوح جماعي تحت النار

رغم تمسك آلاف الفلسطينيين بالبقاء في منازلهم، إلا أن مئات الآلاف اضطروا للفرار هربًا من القصف الإسرائيلي العنيف والدعوات المستمرة للإخلاء. ويواصل الغزيون التوجه نحو منطقة المواصي الساحلية باعتبارها من المناطق الأقل استهدافًا، لكن حتى هناك لا يجدون سوى مزيد من المعاناة.

جوع ومعاناة إنسانية خانقة

النازحون يعيشون أوضاعًا إنسانية متردية، أبرزها النقص الحاد في الغذاء والمياه. ساعات طويلة يقضيها الرجال والنساء والأطفال في طوابير أمام المطابخ الخيرية، في انتظار وجبة بسيطة بالكاد تكفي لسد رمق أسرهم. في ظل هذا المشهد، تصبح الحياة اليومية صراعًا مريرًا مع الجوع والخوف وانعدام الأمان.

جازية.. وجه غزة الذي لا ينكسر

قصة جازية ليست مجرد حكاية عن نزوح امرأة مسنة، بل هي صورة تختصر معاناة شعب بأكمله. هي شهادة على قسوة الحرب، لكنها أيضًا مرآة لصمود إنساني لا ينكسر. وبينما تستمر المأساة في غزة، تبقى كلماتها وأمنيتها البسيطة بأن يعيش أحفادها في سلام، صرخة في وجه عالم يتجاهل جراح الفلسطينيين.

بدء توزيع الوجبات المدرسية بالمحافظات.. ومدارس المناطق الأكثر احتياجا "أولوية"

